Удмуртия заняла шестую строчку среди регионов ПФО по доле убыточных предприятий

Удмуртия оказалась на шестом месте среди регионов России по доле убыточных предприятий и организаций. По данным Удмуртсата, данный показатель среди прочих претерпел наиболее существенный сдвиг — 23% по итогам января-июня 2023 года. Годом ранее регион был на 50 позиции по возрастанию показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Положительная динамика наблюдалась и по индексу промышленного производства, который составил 6,5%. По данному показателю республика поднялась с 40-41 места на 28-31 место. Производство продукции сельского хозяйства, выросшее на 3%, подняло Удмуртию на 31 строчку с 49-50.

Инфляция, отмеченная в июне по отношению к декабрю, составила 2,9%, что ниже прошлогодних значений. Так, в 2022 году регион занимал 52-54 позиции по возрастанию, а в 2023 году – 57-59. По уровню безработицы Удмуртия опустилась с 10-15 места до 33-35 места.

По темпу роста оборота розничной торговли, увеличившейся на 2,6% в сопоставимых ценах, Удмуртия переместилась с 25 строчки на 41.

Напомним, финансовые показатели организаций Удмуртии ухудшились в первом полугодии 2023 года в сравнении с прошлогодними цифрами. Сальдированный финансовый результат уменьшился на 31%. Прибыльность организаций в добывающих отраслей уменьшилась в 10 раз, однако в обрабатывающих производствах увеличилась в 2 раза. Эксперты отмечают в качестве основных факторов влияния рост объема гособоронзаказа и падение цен на нефть.

Подробнее об этом читайте в материале «Добыли без прибыли».