Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада выросла на 4%

В январе-августе 2023 года погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в адрес морских портов Северо-Запада составила 88,1 млн тонн различных грузов, увеличившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по России этот показатель за год вырос на 1,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, как сообщили в пресс-службе РЖД, в направлении портов СЗФО на 12,3% (до 39,1 млн тонн) выросли перевозки угля, на 7% (до 13,2 млн тонн) — удобрений, на 11,6% (до 765 тыс. тонн) — химикатов и в 3,4 раза (до 215,5 тыс. тонн) — зерна.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за январь-август вырос на 16,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В общей сложности за прошедшие восемь месяцев порт обработал 31,1 млн тонн грузов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте