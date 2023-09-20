Виртуальный помощник «Тинькофф» будет отвлекать мошенников разговорами с роботами

Созданного Тинькофф-банком (MOEX: TCSG) телефонного секретаря «Защитник Олег» научили отвлекать мошенников с помощью роботов, имитирующих разговор с реальным человеком. В пресс-службе банка заявили, что запустили «фабрику человекоподобных роботов», которые будут удерживать злоумышленников на линии.

После получения абонентом звонка от мошенника помощник будет включать один из сценариев беседы с персонажами фабрики роботов. В их числе — «пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать» и «молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке». Роботы реагируют на конкретные фразы мошенников, могут что-то переспросить, усомниться в их честности, отвлечься на внешние события.

Для этого нововведения была создана модель на базе искусственного интеллекта, которая проанализировала более 40 тыс. минут звонков мошенников, в том числе фразы-триггеры, после которых они были готовы продолжить разговор. После экспериментов с участием экспертов-психологов разработали роботов-персонажей, каждый из которых обладает своим характером и речевыми уловками по удержанию мошенника на линии.

В банке считают, что такой механизм позволяет снизить число успешных атак на телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества. Пилотный проект фабрики роботов запущен с апреля, сейчас он доступен около 500 тыс. пользователей. В ближайший месяц его смогут подключить все, у кого есть помощник «Олег», вне зависимости от того, какой у них сотовый оператор и являются ли они клиентами экосистемы «Тинькофф».

Лаура Кеффер