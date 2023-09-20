Владимир Путин пообещал «поработать» над дефицитом бюджета Удмуртии

В Удмуртии ключевым вопросом, требующем решения, остается дефицит бюджета, который «сохраняется долгие годы», а также размер государственного долга. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава региона Александр Бречалов в ходе рабочей встречи в Ижевске, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Согласно информации, представленной главой региона, по итогу 2022 года Удмуртия заплатила в федеральный бюджет «цифру больше, чем крупные регионы ПФО». «Нам говорят: это нефть. Хорошо, мы убрали нефть, без нефти — и все равно крупнее, чем многие регионы. Нам говорят: это оборонка. Но оборонка — это тоже наше»,— рассказал Александр Бречалов.

Президент страны Владимир Путин пообещал «поработать» над этим вопросом.

Напомним, на прошлой встрече с президентом, которая состоялась в июле этого года, глава Удмуртии уже выделял проблему с бюджетной обеспеченностью и уровнем госдолга. В частности, указывалось, что при росте отчислений в федеральный бюджет республика остается в дефиците.

Подробнее об итогах прошлой встречи читайте в материале «Ситуация в целом стабильная».