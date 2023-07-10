Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Руководитель региона традиционно доложил об основных итогах социально-экономического развития и обозначил ряд проблем, на решение которых республика надеется получить поддержку. В частности, речь идет о завершении строительства туберкулезной больницы и укреплении материально-технической базы госпиталя ветеранов для участников СВО. Затронул господин Бречалов и тему бюджетной обеспеченности региона, однако, как отмечают эксперты, развития в разговоре она не получила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

В самом начале встречи Владимир Путин отметил, что в Удмуртии «ситуация в целом стабильная: промышленное производство растет, есть и другие, явно положительные тенденции». Глава республики начал свой доклад с темы поддержки участников специальной военной операции и их семей. «Для меня как для главы республики, для команды Удмуртии забота о наших бойцах, членах их семей сейчас одна из главных задач. Я регулярно встречаюсь с родными и близкими, и на одной из встреч пообещал лично съездить на передовую, в место дислокации нашего мобилизованного полка. Съездил, убедился в том, что они расположились и хорошие у них условия ведения службы, пообщался с ребятами, побывал в окопах, в блиндажах»,— рассказал Александр Бречалов.

Он сообщил, что отдельное внимание уделяется медицинскому обслуживанию и реабилитации. Сейчас с Минздравом России прорабатываются вопросы по улучшению материально-технической базы госпиталя ветеранов войн, добавил глава региона. Он также отметил, что в Удмуртии активно идет работа по набору в Вооруженные силы РФ по контракту.

Далее Александр Бречалов перешел к проблемам, решением которых сейчас занимается правительство республики. В первую очередь затронул здравоохранение. По словам главы региона, в Удмуртии остается напряженность в укомплектованности больниц кадрами. Республика занимает 26-е место в России и третье в ПФО, однако если по-прежнему идут обращения граждан, у которых не получилось оперативно записаться к врачу, это говорит о недоработках, указал господин Бречалов. При этом в Удмуртии есть план по решению этого вопроса.

Вторая проблема — дороги. За счет федеральных средств строить и ремонтировать их стали больше, но страдает качество. Здесь к контролю привлекают общественников, в том числе ОНФ: «Хорошие дает результаты, в тонусе наши подрядчики. Работаем над этим».

Третьей проблемой глава Удмуртии назвал бюджетную обеспеченность и уровень госдолга.

«Если позволите, сегодня отдельно хотел бы об этом поговорить, потому что очевидно, что при росте отчислений в федеральный бюджет у нас, особенно с 2020 года, республика в дефиците находится»,— отметил глава республики, однако продолжения этой темы в стенограмме встречи нет.

Глава государства указал на очередь в детские сады и призвал сохранить набранные темпы строительства новых дошкольных учреждений. За пять лет в Удмуртии ввели 54 детсада. «Обязательно нужно сохранить (темпы.— "Ъ-Удмуртия"). Почему на это обратил внимание? Потому что, к сожалению, за предыдущие годы строительство тоже немножко "присело"»,— отметил Владимир Путин. Александр Бречалов ответил, что ситуацию будут исправлять.

Глава республики доложил об основных показателях экономики. Так, валовый региональный продукт в 2022 году составил 910 млрд руб., что на 340 млрд больше, чем пять лет назад. Инвестиции в основной капитал составили 137 млрд руб., этот результат Александр Бречалов назвал «не выдающимся», но правительство республики понимает, что может «больше и лучше».

«Инвестиции хорошие у вас»,— отметил господин Путин.

Говоря о росте объемов сдачи жилья, глава Удмуртии поблагодарил президента и правительство РФ за поддержку по ключевым для Ижевска объектам — ГКНС-3 и коллектору №26, которые позволят увеличить градостроительный потенциал на 2 млн кв. м жилья. И попросил помочь с продолжением строительства туберкулезной больницы: «Здесь разные обстоятельства: и проектно-сметную документацию пришлось актуализировать, и подрядчики нас подвели — мы расторгали с ними договор. 67% — готовность. Я очень прошу нас поддержать на 2023–2024 годы, чтобы завершить этот важный объект для нас».

Также в разговоре с главой государства Александр Бречалов рассказал о строительстве нового терминала аэропорта и росте пассажиропотока, однако по взлетно-посадочной полосе, находящейся в федеральной собственности, сроки ремонта сдвинулись.

В прошлый раз Владимир Путин встречался с Александром Бречаловым в режиме ВКС в мае 2022 года. Тогда глава республики, рассказав об основных итогах работы, попросил президента поддержать его выдвижение на новый срок. Глава государства пожелал ему успехов.

Политолог Александр Балицкий отмечает, что ничего неординарного во встрече нет. Глава государства регулярно принимает руководителей субъектов РФ с докладами о социально-экономическом развитии, и сейчас идет такая серия встреч. «Темы хорошо продуманы и подобраны, чтобы обозначить успехи региона, указать на проблемы, но подчеркнуть, что о них в республике знают, власти их решением занимаются, есть конкретный план. В любом случае встреча президента с главой региона показывает крепость его позиции»,— считает эксперт.

Директор центра дополнительного образования кировского филиала РАНХиГС, политолог Максим Тенсин не увидел ничего принципиально нового в диалоге президента и главы Удмуртии, при этом он обратил внимание на то, что Александр Бречалов завел в разговоре речь о бюджетной обеспеченности. «Тема крайне важная, ведь до 80% налогов с территории Удмуртии идут в федеральный бюджет, а возвращается в виде дотаций небольшая часть. Пока остается такой дисбаланс, нормального развития экономики не будет, поэтому и на многие проекты средств не хватает. Но раз эта тема в разговоре не получила развития, не было ничего обещано, значит, ситуация меняться не будет»,— заключил эксперт.

Михаил Красильников