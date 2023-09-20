Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась до 4,8%

Годовая инфляции в Свердловской области ускорилась с 4% в июле до 4,8% в августе, говорится на сайте уральского управления ЦБ. Отмечается, что показатель ниже, чем в целом по стране, где годовой темп роста цен в последний месяц лета составил 5,2%.

Основными причинами ускорения инфляции стали ослабление рубля, рост издержек производителей и увеличение спроса на непродовольственные товары. В августе этого года жители Свердловской области приобретали товары для длительного пользования. В ЦБ отмечают, что из-за ослабления рубля и повышенного спроса рост цен на легковые автомобили ускорился. А бытовая и домашняя техника, смартфоны дешевеют. На фоне роста мировых цен и ожиданий корректировки топливного демпфера выросли оптовые цены на моторное топливо. Вследствие этого, для горожан ускорился рост цен на бензин и дизель.

Выросли цены и на импортируемые продукты. Например, дороже стали апельсины, бананы, некоторые сорта яблок. Выросли издержки местных аграриев на обслуживание импортной техники, приобретение запчастей для оборудования и кормовых добавок. В целом это привело к ускорению роста цен на картошку, морковь и свеклу, свинину и мясо птицы.

«Авиаперевозчики расширили свои полетные программы. Это способствовало тому, что рост цен на туры в Турцию в регионе замедлился, а туры в Закавказье стали дешеветь быстрее. Благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений, цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже, чем в августе прошлого года»,– рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Анна Саввулиди.

Согласно прогнозу, годовая инфляция в России составит 6–7% в 2023 году.

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