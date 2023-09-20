Власти Сочи заявили, что в загоревшемся резервуаре нет топлива

На нефтебазе в Сочи загорелся резервуар, в котором не было топлива. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сообщение о возгорании поступило в 05:15. Площадь возгорания достигает 100 кв. м.

«Работают более 60 сотрудников пожарной охраны, ЮРПСО, "Службы Спасения" города Сочи, "Сочигоргаза", правоохранительных органов. Эвакуация не проводилась»,— говорится в сообщении.

Согласно ранее опубликованной информации, резервуар был заполнен дизельным топливом. В соцсетях сообщают, что в районе склада ГСМ, расположенного неподалеку от аэропорта, перед пожаром был слышен хлопок. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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