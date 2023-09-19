178 бойцов СВО из Удмуртии побывали в отпусках с начала года

В Удмуртии с начала 2023 года в отпуске побывали 178 военнослужащих, выполняющих боевой долг на территории спецоперации. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов на совещании по мерам поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках мер поддержки почти 500 детей из семей бойцов СВО отдохнули в загородных и пришкольных лагерях, а также больше 1 тыс. родителей освободили от платы за детские сады. 26 семей участников спецоперации заключили социальный контракт. «Поддержка наших бойцов, которые выполняют задачи в зоне спецоперации, и их близких остается одним из приоритетных направлений. Важно постоянно держать его на контроле. Мы регулярно проводим встречи с семьями. Вопросов много — финансовых, бытовых»,— отметил господин Бречалов.

Как рассказала на совещании генеральный директор фонда «Сообщество» Юлия Седова, более 41 млн руб. было направлено на поддержку участников СВО из Удмуртии. Средства позволили закупить оборудование, технику, личное снаряжение и медикаменты. Кроме того, в воинские формирования передали два бронеавтомобиля и пять газелей «Соболь».

Глава Удмуртии подчеркнул важность увековечивания памяти бойцов в «Книге памяти», мемориальных досках, а также на уроках мужества в школе. Так, в этом году на военно-патриотической спартакиаде «Гвардия» учредили специальный приз имени Руслана Шаймарданова, руководителя воткинского военно-патриотического клуба «Десантник». Военнослужащий погиб на СВО. «Это тоже память, и его подвиг — пример для наших подростков»,— рассказал господин Бречалов.