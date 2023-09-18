СКА проиграл «Сибири» в матче КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл новосибирскому клубу «Сибирь» в очередном матче чемпионата КХЛ. Игра прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

От петербуржцев единственную шайбу на 36-ой минуте забросил Валентин Зыков. За новосибирский клуб дубль оформил Тэйлор Бек (4-ая и 20-ая минуты).

Поражение стало пятым подряд для петербургской команды. Клуб с 4-мя очками занимает предпоследнюю, 10-ю, строчку турнирной таблицы в Западной конференции. В следующий раз СКА сыграет в домашнем матче с череповецкой «Северсталью» 20 сентября.

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