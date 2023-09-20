Круизный лайнер «Карелия» может быть использован в качестве гостиницы

В зимний период круизный лайнер «Карелия» может быть использован в качестве плавучей гостиницы. Сделать это планируется в целях повышения экономического эффекта от создания судна. Об этом на проходящей в Петербурге выставке «Нева-2023» заявил главный конструктор проекта из КБ «Вымпел» (входит в ОСК) Алексей Вьюшкин.

«Будут ее ставить, подключать к береговому питанию, то есть она не сама будет вырабатывать энергию для себя. И, соответственно, будет работать как гостиница»,— цитирует господина Вьюшкина ТАСС.

Представитель конструкторского бюро также подчеркнул, что для эксплуатации «Карелии» подобным образом необходима специально подготовленная портовая инфраструктура. В частности, необходимо обеспечить подвод электроэнергии и подвоз воды. На месте стоянки должны быть оборудованы причальные стенки.

Суда проекта 00840 «Карелия» предназначены для судоходства в акватории Беломоро-Балтийского канала. Они отличаются повышенной пассажировместимостью. В настоящий момент в планах ОСК строительство трех судов «Карелия». Общий объем финансирования на их создание — около 22 млрд рублей.

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