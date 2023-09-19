Набережную у ледокола «Красин» превратят новое в общественное пространство

Набережную Лейтенанта Шмидта возле музея-ледокола «Красин» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге планируется превратить в новое современное общественное пространство. Об этом в ходе международной выставки «Нева-2023» сообщила директор филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге — «Ледокол "Красин"» — Ирина Стонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

«Территория перед "Красиным" площадью около 800 квадратных метров имеет большой потенциал для создания уникального видового пространства: безопасного, функционального и привлекающего к себе большое количество гостей»,— цитирует госпожу Стонт «Деловой Петербург».

На набережной перед «Красиным», в частности, предлагается разместить пешеходную зону с архитектурными формами, скамейками в форме льдин, шезлонгами, газоном и удобным спуском к воде. Также в этой локации намерены возвести небольшую сцену для локальных мероприятий, поставить фудтрак и открыть детскую площадку с песочницей и интерактивными объектами.

По словам директора музея, с начала года ледокол уже посетили 75 тыс. человек — это стало рекордом за последние годы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что музей «Ледокол "Красин"» вошел в «Полярный паспорт» Ростуризма.

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