Работа аэропорта Сочи не нарушена из-за пожара на складе топлива

Работа аэропорта Сочи не нарушилась из-за пожара на складе ГСМ, расположенном неподалеку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Пожар на территории склада горюче-смазочных материалов произошел ранним утром 20 сентября. По предварительной информации, горит пустой резервуар из-под дизтоплива. Площадь возгорания достигает 100 кв.м. Возгорание устраняют 60 человек и 15 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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