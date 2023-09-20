Новые дорожные ограничения введут в двух районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о новых ограничениях, которые вводятся из-за дорожного ремонта. Они затронут два района города, сообщили в ГАТИ.

В частности, в Красногвардейском районе с 21 сентября 2023 по 26 мая 2026 года в связи с производством работ по установке временных ограждений будет перекрыто движение транспорта по боковому проезду Малоохтинской набережной в направлении от Большеохтинского моста к Малоохтинскому мосту.

Кроме этого, из-за реконструкции светофорного объекта с 21 сентября по 15 октября движение ограничат на перекрестке Заневского проспекта и Гранитной улицы.

Также в связи с ремонтом дорожного покрытия с 08:00 21 сентября до 08:00 23 сентября закрывается движение по боковому проезду Пискаревского проспекта у дома 56 от улицы Руставели до Шафировского проспекта.

В Курортном районе Петербурга по той же причине с 20:00 21 сентября до 07:00 22 сентября движение транспорта окажется перекрыто по съезду с ЗСД на Левашовское шоссе в поселке Левашово.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на севере Петербурга из-за строительства магистральной теплосети до следующего года ограничили движение по Планерной улице.

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