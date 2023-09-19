Движение по Планерной улице в Петербурге ограничат до следующего года

В связи с проведением работ по строительству магистральной теплосети в Приморском районе Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта по Планерной улице — на участке от Богатырского проспекта до Камышовой улицы.

Как сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, работы на объекте будут проводиться до 11 января 2024 года. На этот же срок будут действовать ограничения для автомобилистов.

В ходе работ планируется построить более 1,3 тыс. метров трубопроводов до Долгоозерной улицы вплоть до пересечения с проспектом Авиаконструкторов, уточнили в комитете Смольного.

Объехать участок можно будет по Шуваловскому проспекту, Стародеревенской, Камышовой, Яхтенной улицам и Богатырскому проспекту.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте