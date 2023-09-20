Производство минеральной воды «Борисовская» возобновят в Кузбассе

В Кемеровской области планируется возобновить производство минеральной воды «Борисовская». «В торговые сети вода из источника в селе Борисово начнет поступать после получения разрешительных документов и государственной регистрации»,– сообщает облправительство.

Производственные мощности предприятия ООО «Минеральная вода «Борисовская» в феврале приобрело ГАУ «Санаторий Борисовский» в Кузбассе. Цена продажи составила 21 млн руб. при стартовой 47,4 млн руб. Покупателю досталась лицензия на добычу минеральной воды (действует до 2031 года), 18 объектов недвижимости, в том числе, шесть земельных участков, общей площадью 7,8 тыс. кв. м, четыре скважины, два здания и два строения. Также в составе имущества — 26 единиц движимого имущества и оборудования по розливу воды.

Минеральная вода Борисовского месторождения поднимается с глубины 300 м. По своему составу минеральная вода – маломинерализованная (2,5-4,0 г/дм3), содержит: гидрокарбонаты 1900-2500 мл/л; хлориды 60-170 мл/л; сульфаты < 15; кальций < 10; магний < 5; натрий + калий 800 – 1300.

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Оксана Павлова