Производство минеральной воды «Борисовская» подано вдвое ниже стартовой цены

ГАУ «Санаторий Борисовский» в Кузбассе стало победителем торгов по продаже имущественного комплекса ООО «Минеральная вода «Борисовская». Цена продажи составила 21 млн руб. Продажа комплекса проводилась с 5 сентября 2022 года в форме публичных торгов со стартовой ценой 47,4 млн руб. и со снижением в 2% от нее каждые пять календарных дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ Фото: Евгений Козырев, Коммерсантъ

Имущественный комплекс ООО «МВ «Борисовская» включает в себя лицензию на добычу минеральной воды (действует до 2031 года), 18 объектов недвижимости, в том числе, шесть земельных участков, общей площадью 7,8 тыс. кв. м, четыре скважины, два здания и два строения, а также линию электропередач и ограждение. Также в его составе — 26 единиц движимого имущества и оборудования по розливу воды. Как сообщил конкурсный управляющий должника Эдуарда Клестова, имущественный комплекс находится в рабочем состоянии, будет ли покупатель возобновлять производство бутилированной воды, ему неизвестно.

Расположенное в селе Борисово Крапивинского округа Кузбасса ООО «МВ «Борисовская» было признано банкротом в сентябре 2021 года. В прошлом году имущественный комплекс дважды выставлялся на торги со стартовой ценой 52,67 млн руб., а затем на 10% ниже, но в обоих случаях заявок на аукционы не поступило.

ГАУ «Санаторий «Борисовский» работает в системе минсоцзащиты Кузбасса, расположен на месторождении минеральной воды «Борисовская», оказывает услуги санаторного лечения и отдыха.

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Игорь Лавренков, Кемерово