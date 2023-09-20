Сенатор от Хакасии переходит на пост руководителя фракции ЕР в верховном совете

Фракцию единороссов в верховном совете (ВС) Хакасии возглавит Александр Жуков. Согласно сообщению регионального отделения (РО) партии, решение было принято на заседании президиума политсовета РО и организационном собрании депутатов республиканского парламента 19 сентября.

С февраля 2019 года господин Жуков представляет законодательную власть Хакасии в Совете федерации. В состав ВС он был избран по партсписку ЕР. Назначение Александра Жукова руководителем фракции означает, что ВС сменит своего сенатора.

Также 19 сентября секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак в своем Telegram-канале сообщил о состоявшейся встрече с главой Хакасии коммунистом Валентином Коноваловым, который был переизбран на второй срок. По его словам, ЕР будет работать вместе с исполнительной властью, чтобы «выполнить те обязательства перед жителями республики, которые взяла на себя партия».

Как сообщал «Ъ-Сибирь», по итогам выборов 8-10 сентября ЕР получила 34 из 50 мест в составе ВС.

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Валерий Лавский