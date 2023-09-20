Суд назначил условные сроки фигурантам дела о взрыве на АГЗС в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу о взрыве на автогазозаправочной станции (АГЗС) в июне 2021 года, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Гендиректору ООО «СибГаз» (эта фирма эксплуатировала АГЗС) Роману Гармидеру, его деловому партнеру Алексею Савлуку, который также занимался управлением компанией, и инженеру Геннадию Киселю назначили от 3 до 3,5 лет лишения свободы условно.

Взрыв на АГЗС, расположенной вблизи густонаселенного жилого района Новосибирска, произошел 14 июня 2021 года. В результате происшествия пострадали более полусотни человек, сгорели несколько строений и автомашин, ущерб от инцидента составил свыше 160 млн руб. Следственный комитет России возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

Расследование установило, что авария произошла во время перекачки топлива из цистерны газовоза марки DAF в резервуары. Обвиняемыми по делу привлекли Романа Гармидера, Алексея Савлука и Геннадия Киселя. Эксплуатация автозаправки на протяжении пяти лет, говорится в деле, позволила им получить доход в размере свыше 102 млн руб.

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Александр Киселев