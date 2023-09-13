Прокуратура запросила тюремные сроки для фигурантов дела о взрыве на АГЗС

В Новосибирске на судебном процессе по уголовному делу о взрыве на автогазозаправочной станции (АГЗС) в июне 2021 года состоялись прения сторон. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В в Октябрьском районном суде г. Новосибирска состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Кисель Геннадия (крайний слева), Савлука Алексея (посередине) , Гармидера Романа (крайний справа).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В в Октябрьском районном суде г. Новосибирска состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении Кисель Геннадия (крайний слева), Савлука Алексея (посередине) , Гармидера Романа (крайний справа).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для гендиректора компании ООО «СибГаз» (эта фирма эксплуатировала АГЗС) Романа Гармидера и его делового партнера Алексея Савлука, который также занимался управлением компанией, гособвинение запросило по четыре года лишения свободы, для инженера ООО «СибГаз» Геннадия Киселя — три года колонии. В последнем слове все подсудимые признали вину и просили о снисхождении. Приговор по делу огласят 20 сентября.

Взрыв на АГЗС, расположенной вблизи густонаселенного жилого района Новосибирска, произошел 14 июня 2021 года. Он сравнял автозаправку с землей. В результате происшествия пострадали более полусотни человек, сгорели несколько строений и автомашин, ущерб от инцидента составил свыше 160 млн руб.

Следственный комитет России возбудил дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Расследование установило, что авария произошла во время перекачки топлива из цистерны газовоза марки DAF в резервуары.

«При проведении сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из резервуаров с последующим его воспламенением. Вследствие отсутствия систем, обеспечивающих рассеивание газа при разгерметизации оборудования, а также автоматических систем пожаротушения произошел взрыв», — указывается в материалах следствия.

Обвиняемыми по делу привлекли Романа Гармидера, Алексея Савлука и Геннадия Киселя. Их задержали. Роману Гармидеру и Алексею Савлуку, организовавшим, по версии следствия, опасный бизнес, также инкриминировали ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Эксплуатация автозаправки на протяжении пяти лет, говорится в деле, позволила им получить доход в размере свыше 102 млн руб.

Пока шло расследование и судебный процесс, по ст. 217 УК РФ, которая вменялась обвиняемым, истекли сроки давности.

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Илья Николаев