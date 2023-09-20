AKPA оценило механизмы Белоруссии для выплат по евробондам российских инвесторов

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (AKPA) сообщило, что некоторые из предложенных Белоруссией механизмов выплат по евробондам неисполнимы и не соответствуют эмиссионной документации. При этом агентство не стало пересматривать кредитный рейтинг Белоруссии.

AKPA подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Белоруссии на уровне B+ с развивающимся прогнозом. Облигации страны оценены на уровне BBB- по национальной шкале и B+ по международной. Этот рейтинг учитывает «неопределенность относительно стабильности экономики страны».

В сентябре Белоруссия предложила три варианты исполнения обязательств по своим бумагам: обмен евробондов на локальные бумаги, выкуп по цене в 30% от номинала или получение выплат в белорусских рублях через иностранные депозитарии.

Как считают в AKPA, обмен еврооблигаций на внутренние облигации затруднен из-за отсутствия официальных взаимоотношений с платежным агентом и иностранными депозитариями. Второй способ, считают в агентстве, не эквивалентен условиям эмиссии бондов. Перечисление выплат через иностранные депозитарии, по данным агентства, сужает круг инвесторов, которые могут их получить.

Российские инвесторы, которые приобрели евробонды Белоруссии, после июля 2022 года не могут получить по ним выплаты в связи с введением санкций. 7 июля 2022 года Citigroup Global Markets Europe AG и лондонский филиал Citibank, выступающие в качестве регистратора, финансового, платежного и трансферного агента, объявили о прекращении выполнения этих операций в отношении белорусских еврооблигаций. Как сообщал «Ъ», в связи с этим российские инвесторы не смогли своевременно получить до $500 млн выплат.

Лусине Баласян