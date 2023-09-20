24news: в Карабахе из-за обстрелов Азербайджана погиб мэр Мартуни

Мэр города Мартуни в Нагорном Карабахе Азнавур Сагиян погиб в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает армянское издание 24news со ссылкой на источники.

«В ходе боев с азербайджанскими подразделениями погиб мэр города Мартуни Азнавур Сагиян»,— говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. К вечеру они сообщили о захвате 60 позиций армии противника. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян сообщил, что число погибших в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана возросло до 27. Ранены свыше 200 человек.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан ударил не в бровь, а в Карабах».

Лусине Баласян