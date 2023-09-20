«Манчестер Сити» и бил, и забил

В первый день группового этапа Лиги чемпионов вступил в борьбу действующий победитель этого турнира «Манчестер Сити». Уступив первый тайм белградской «Црвене Звезде», английский гранд на своем поле смог добиться не самой простой, но убедительной победы — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble, Reuters Фото: Phil Noble, Reuters

Из восьми матчей стартового дня группового этапа Лиги чемпионов прежде всего выделялись встречи в очень ровной по составу группе F, где «Милан» сначала принимал «Ньюкасл», а затем ПСЖ — дортмундскую «Боруссию». Но первая встреча завершилась нулевой ничьей, хотя хозяева имели большое преимущество и по количеству ударов по воротам превзошли гостей более чем в четыре раза — 25 против 6. Вторая же получилась результативной, причем оба гола были забиты в первой половине второго тайма. Сначала Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный после того, как мяч попал в руку защитнику немецкого клуба Никласу Зюле, а затем четкую комбинацию разыграли Витинья с Ашрафом Хакими, и марроканский защитник ПСЖ, продемонстрировав прекрасную технику, удвоил преимущество своей команды.

Тем временем весьма интригующе до поры до времени развивались события в матче с участием действующего победителя Лиги чемпионов — «Манчестер Сити», который принимал белградскую «Црвену Звезду», пробившуюся в групповой раунд главного еврокубка впервые за четыре года. До перерыва английский гранд установил рекорд турнира — нанес за один тайм 22 удара, побив рекорд десятилетней давности, принадлежавший мюнхенской «Баварии». Самое интересное, впрочем, состояло в том, что ворота сербского чемпиона, которые защищал израильтянин Омри Глазер, так и остались в неприкосновенности. Зато ганский полузащитник «Црвены Звезды» Осман Букари перед самым перерывом в одной из редких контратак своей команды использовал свой шанс и, выйдя практически один на один с вратарем Эдерсоном, уверенно переиграл его.

Интрига, правда, жила недолго. В начале второго тайма Хулиан Альварес после паса Эрлинга Холанна наказал потерявшую концентрацию внимания защиту белградцев. Вскоре чемпион мира в составе сборной Аргентины оформил дубль, в чем ему помог Глазер, пытавшийся после навеса с левого фланга нейтрализовать угрозу кулаком, но промахнувшийся по мячу. Третий же гол «Манчестер Сити» оказался на счету Родри, использовавшего передачу Фила Фодена. В итоге — 3:1, и результат этот, безусловно, по игре, хотя «Црвена Звезда», которая в данном случае выглядела явным аутсайдером, провела несколько острых контратак и в целом выглядела достойно.

В другом матче группы G «Лейпциг» в гостях разобрался со швейцарским клубом «Янг Бойз» — 3:1. В группе H «Барселона» не оставила шансов «Антверпену» — 5:0, а украинский «Шахтер» на своем поле уступил «Порту» — 1:3. В группе Е римский «Лацио» свел вничью домашнюю встречу с мадридским «Атлетико» — 1:1, а голландский «Фейеноорд» справился с шотландским «Селтиком» — 2:0.

Евгений Федяков