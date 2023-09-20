Сбербанк увеличит размер минимального первого взноса по ипотеке

Сбербанк с 20 сентября увеличит размеры минимального первого взноса по большинству рыночных ипотечных программ на 0,1 п.п. Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, для рыночных программ значение стартового взноса возросло до 10,1% 15,1% и 20,1%

Изменения затронули в том числе льготную ипотеку. По программе «Господдержка» минимальная ставка на любую цель составит 8%, по программе «Семейная ипотека» — 6%, по «Ипотеке для IT» — 5%, по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — 2% при оформлении страховании жизни и здоровья.

В сентябре правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса с 15% до 20% в рамках льготных ипотечных программ, на которые в общей сложности приходится более половины выдачи жилищных займов. В июле Банк России также принял решение с 1 октября повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

Подробнее — в материале «Нет денег — нет и льгот».