Университеты «оцифровали» кафедры

В рамках проекта «Цифровые кафедры» студенты вузов в дополнение к основной специальности смогут получить квалификацию по IT-профилю. По данным Минобрнауки, 119 университетов, участвующих в программе «Приоритет-2030», уже открыли «Цифровые кафедры». В рамках проекта реализуется 490 программ дополнительного профессионального обучения для 110 тыс. студентов. Планируется, что в 2024 году их станет вдвое больше.

Подготовленные Минобрнауки поправки к постановлению правительства о правилах госпрограммы «Приоритет-2030» предусматривают введение новой характеристики результата предоставления гранта: численность лиц, завершивших на бесплатной основе обучение на «цифровых кафедрах». Она коррелирует с другим результатом: обучающимся обеспечена возможность получения дополнительной квалификации по IT-профилю посредством обучения на «цифровой кафедре», говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что в 2023 году экспертами были оценены 874 подготовленные вузами программы — эту работу организовало АНО «Цифровая экономика». Более 30% программ подверглись критике и были доработаны в партнерстве с IT-компаниями. «Сейчас наблюдается тренд на интенсивный путь развития системы образования, то есть необходимо не столько заботиться о количестве обученных, сколько о качестве образовательных программ, которые отвечали бы потребностям рынка труда»,— замечает гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Венера Петрова