ООО «Оптитэк Агро»

Крупный дистрибутор сельскохозяйственной техники. До конца 2022 года назывался «АГКО Машинери», или AGCO-RM, принадлежал нидерландской AGCO RM Holding B.V., совместному предприятию американской компании AGCO (бренды Fendt, Gleaner, GSI, Massey Ferguson и др.) и группы ГАЗ. Сейчас компания принадлежит Optitech Distribution Holding B.V., где группа ГАЗ остается миноритарным акционером.

Компания в 2023 году вывела на рынок РФ тракторы китайского бренда Hanwo, а также технику из Аргентины брендов Pauny и Metalfor. Остается официальным представителем в РФ брендов Fendt, Massey Ferguson и Valtra. Выручка в 2022 году составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 47,4%, до 485 млн руб.