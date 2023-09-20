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Фадеева Татьяна Евгеньевна

Личное дело

Родилась 5 апреля 1986 года в городе Вязники Владимирской области. Окончила Нижегородский государственный технический университет, имеет степень магистра наук в области информационных систем и ИТ-технологий.

С ноября 2007 по ноябрь 2010 года работала руководителем группы отдела закупок экстерьера и интерьера в Magna GAZ, проект Volga Siber (совместное предприятие Magna и группы ГАЗ). С 2010 по июнь 2013 года была менеджером по продажам и по работе с ключевыми клиентами в Magna Exteriors & Interiors («Магна Технопласт», Нижний Новгород), затем — менеджером по логистике.

В 2014–2016 годах занимала посты директора по логистике, запчастям и технике, а также руководителя проекта по локализации в ООО «АГКО Машинери». С сентября 2016 по конец 2018 года — директор по продажам и дистрибуции. С января 2019 года назначена гендиректором «АГКО Машинери», которое в конце 2022 года было переименовано в «Оптитэк Агро».

Замужем, есть дочь. Занималась карате, увлекается горными лыжами.

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