Два украинских беспилотника сбили над Белгородской и Орловской областями

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Орловской областями.

Атака на российские регионы была пресечена 19 сентября, уточнили в ведомстве. По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА самолетного типа был сбит в Шебекинском городском округе «на подлете к городу». «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,- написал в соцсетях глава региона.

Что еще происходило в Черноземья в связи с проведением СВО, смотрите в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий