Президент России посетил предприятие по производству беспилотников в Ижевске

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Ижевска 19 сентября побывал на производственной площадке предприятия «Аэроскан», входящего в группу компаний ZALA Aero. Холдинг специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, главе государства представили линии производства комплектующих и сборки планеров, образцы спецоборудования и беспилотных аппаратов. Компания среди прочего выпускает барражирующие боеприпасы «Ланцет» и беспилотники-разведчики.

Вместе с президентом предприятие в столице Удмуртии посетили вице-премьер — министр промышленности Денис Мантуров, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, глава Удмуртии Александр Бречалов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Напомним, Владимир Путин 19 сентября провел в Ижевске заседание Военно-промышленной комиссии.