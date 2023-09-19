Путин на совещании в Ижевске обозначил задачи по наращиванию выпуска вооружения

В России по итогам восьми месяцев 2023 года предприятия ОПК в целом выполнили график поставок продукции, а по отдельным направлениям значительно увеличили производство. Об этом на заседании Военно-промышленной комиссии, прошедшем в Ижевске, сообщил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, объем выпуска основных видов бронетехники вырос более чем в два раза, особо востребованных средств поражения — в три раза. В то же время он указал на необходимость увеличения производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

«Хочу также вновь повторить: в целом предприятия ОПК должны активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, как и прежде повышенное внимание уделять качеству военной продукции»,— отметил Владимир Путин.

Среди тем для обсуждения на заседании стало также формирование проекта Государственной программы вооружения на 2025–2034 годы. «Системная, последовательная реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический, боевой потенциал всех силовых структур, вести разработку и запускать в серийное производство перспективные образцы вооружений и техники»,— указал глава государства.

Он добавил, что в условиях СВО потребность в вооружениях и техники растет, поэтому необходимо уточнить данные для формирования проекта программы и объем ее обеспечения.

Владимир Путин поздравил работников предприятий ОПК с Днем оружейника, который отмечается 19 сентября, а также утвердил новых генеральных конструкторов по созданию вооружения и военной техники, а также кандидатов на должности руководителей приоритетных технологических направлений.

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