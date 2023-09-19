Спикер Маккарти отказался гарантировать выделение Украине $24 млрд

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не будет гарантировать Украине новый раунд финансирования и потребует предоставить отчет об уже предоставленной помощи. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein, Reuters Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

«Зеленский что, избран в Конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать»,— сказал господин Маккарти (цитата по «РИА Новости»).

В августе президент США Джо Байден запросил у Конгресса $24 млрд. Позже Белый дом заявил, что суммарно с начала украинского конфликта Соединенные Штаты выделили Украине больше $110 млрд, из которых $101 млрд уже потрачен.

Кевин Маккарти также подтвердил, что в четверг пройдет встреча членов Конгресса с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот приедет в Вашингтон.

Накануне господин Зеленский прибыл в США, где у него запланирована плотная военно-политическая программа: выступление в Генассамблее ООН, встреча с Джо Байденом и Конгрессом страны. У американских политиков предположительно Владимир Зеленский намерен попросить об усилении военной поддержки Украины.

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Петр Бузлаев