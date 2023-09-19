Петербургский суд рассмотрит очередное дело в отношении Oxxxymironа в октябре

В Куйбышевский районный суд поступил протокол на рэпера Oxxxymironа (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) по нарушению порядка деятельности иностранного агента, обратил внимание ЗАКС.Ру.
Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ
В размещенной на сайте суда карточке значится, что материалы дела поступили на рассмотрение 15 сентября. Заседание назначено на 5 октября.
Музыканту вменяют нарушение ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченный орган сведений, которые должен туда направлять иноагент).
Максимальное наказание по этой статье — от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Куйбышевский райсуд Петербурга назначил рэперу Оксимирону штраф в размере 40 тыс. руб. за публикацию во «ВКонтакте» без пометки о его статусе иностранного агента.
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