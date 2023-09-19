Петербургский суд рассмотрит очередное дело в отношении Oxxxymironа в октябре

В Куйбышевский районный суд поступил протокол на рэпера Oxxxymironа (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) по нарушению порядка деятельности иностранного агента, обратил внимание ЗАКС.Ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ Фото: Давид Френкель, Коммерсантъ

В размещенной на сайте суда карточке значится, что материалы дела поступили на рассмотрение 15 сентября. Заседание назначено на 5 октября.

Музыканту вменяют нарушение ч.2 ст.19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление в уполномоченный орган сведений, которые должен туда направлять иноагент).

Максимальное наказание по этой статье — от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Куйбышевский райсуд Петербурга назначил рэперу Оксимирону штраф в размере 40 тыс. руб. за публикацию во «ВКонтакте» без пометки о его статусе иностранного агента.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте