Компания «Технологии ОФС» построит завод в Тюменской области за 3 млрд рублей

Компания «Технологии ОФС» построит новый завод нефтегазового оборудования в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своем телеграм-канале. Инвестор рассчитывает начать серийный выпуск продукции в 2025 году.

На заводе будут изготавливать оборудование для наклонно-направленного бурения. «Эти технологии очень востребованы у нефтегазовых заказчиков. Инвестиции в новое производство оцениваются в 3 млрд рублей, будет создано более 100 рабочих мест»,— отметил господин Моор.

Александр Моор принял участие в торжественной закладке первого камня на месте будущего производства вместе с президентом компании «Технологии ОФС» Давидом Гаджимирзаевым. Церемония прошла в рамках промышленно-энергетического форума TNF 2023.

Напомним, в Тюменской области планируют построить завод по производству сорбентов. Проект может быть реализован НПП «СибЭкосорб СФУ» в ближайшие два года. Компания подписала с ассоциации «Нефтегазовый кластер» дорожную карту, в которой фиксируются основные намерения в реализации проекта.

Ева Коршунова

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