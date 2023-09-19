В Тюменской области планируют построить завод по производству сорбентов. Проект может быть реализован НПП «СибЭкосорб СФУ» в ближайшие два года. В рамках Промышленно-энергетическом форуме TNF компания подписала с ассоциации «Нефтегазовый кластер» дорожную карту, в которой фиксируются основные намерения в реализации проекта.

ООО НПП «Сибэкосорб СФУ» производит сорбенты и сорбирующие материалы для очистки объектов от загрязнения нефтепродуктами, вредными жидкими химическими веществами

Директор по развитию ассоциации Александр Васильев заявил «Ъ-Урал», что продукция «Сибэкосорб СФУ», по мнению экспертов, является одной из самых конкурентных на российском рынке как с точки зрения сорбирующей способности, так и стоимости. Об инвестициях в проект, по его словам, пока говорить преждевременно.

Всего только в течении первых двух дней работы форума на TNF было подписано около 20 дорожных карт с «Нефтегазовым кластером». Александр Васильев отметил, что в них зафиксированы план действий резидентов кластера на предстоящий год и «образ результата», к которому они планируют за этот период прийти. Кроме того, часть дорожных карт содержит информацию и договоренности по локализации ряда предприятий на территории Тюменской области.

«Большая часть дорожных карт направлена на фиксацию верхнеуровневых договоренностей, поэтому пока речи о конкретных инвестиционных проектах не идет. Но, думаю, примерно, через полгода-год общий объем инвестиций, создание рабочих мест и другие детали будет определен. Сейчас наша приоритетная задача — создание и производство импортозамещающей критической номенклатуры, а также вывод на российский и мировые рынки местных продуктов»,— отметил Александр Васильев.

Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, структура объединяет крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации.

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