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Коммерсантъ FM
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Байден на Генассамблее ООН назвал Россию препятствием миру на Украине

Президент США Джозеф Байден назвал Россию «единственным препятствием мира на Украине». Об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Только у России есть возможность немедленно положить конец этой войне. И только Россия препятствует миру. Потому что ценой, которую Россия требует за мир, являются капитуляция Украины, территория Украины и дети Украины»,— заявил президент Байден (цитата по ТАСС).

Он добавил, что США «решительно поддерживают Украину в ее усилиях, направленных на обеспечение дипломатического урегулирования». Президент США также заявил, что Россия причастна к уничтожению системы контроля над вооружениями.

По его словам, защита Украины от России является инвестицией «в будущее каждой страны». «Если разрешить расчленение Украины, будет ли защищена независимость любой другой страны?» — сказал президент США.

Во время выступления Джозеф Байден сказал, что Соединенные Штаты добиваются «ответственного управления» конкуренцией с Китаем, которая не приведет к конфликту. Господин Байден высказался и о необходимости реформирования Совбеза ООН. По его словам, организации необходимо включить в свой состав большее число участников.

Петр Бузлаев

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