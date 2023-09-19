Денис Азаров назначен воронежским прокурором по надзору за исполнением законов на режимных объектах

Приказом генпрокурора РФ Игоря Краснова от 19 сентября на должность воронежского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах назначен Денис Азаров. Об этом сообщила облпрокуратура. Ранее этот пост занимал Аркадий Дерунов. Господин Азаров одновременно освобожден от должности зампрокурора Левобережного района Воронежа, которую занимал с октября 2021 года.

Денис Азаров родился в 1992 году. Получил два высших образования: юридическое и инженерное. В органах прокуратуры служит с 2014 года. Занимал должности помощника прокурора Верхнехавского района, помощника и старшего помощника прокурора Левобережного района. Имеет чин младшего советника юстиции. Женат, воспитывает дочь.

Ранее снова стал вакантным пост прокурора Воронежа. Занимавший его Анатолий Толстихин покинул облцентр.

Алина Морозова

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