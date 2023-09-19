Структура «Газпрома» подала иск к владельцу БЦ Fort Tower в Петербурге на 3,4 млрд рублей

ООО «Газпром комплектация» подало в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск почти на 3,4 млрд рублей ООО «Нартекс» — владельцу бизнес-центра Fort Tower на Московском проспекте, у которого компания арендует помещения.

Иск к «Нартексу» был подан 13 сентября, сообщает «Интерфакс». Другие детали судебного процесса пока не известны.

По информации издания, размер иска к владельцу недвижимости сопоставим с выручкой «Нартекса» за несколько лет работы. Кроме того, «Нартекс» уже взыскивал с «Газпром комплектация» 3 млн рублей штрафа за сдачу помещений в субаренду без его ведома.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Петербурга арестовал ценные бумаги VTB Bank Europe на €80,7 млн.

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