Азербайджан потребовал сложить оружие

Азербайджан готов к переговорам со Степанакертом. Но только при условии, если «незаконные армянские вооруженные формирования» сложат все оружие, поднимут белый флаг и распустят «незаконный режим». Об этом сообщили в администрации президента страны Ильхама Алиева. Ранее представители непризнанной республики Нагорный Карабах призвали Баку прекратить огонь и сесть за стол переговоров. При этом Армения участвовать в разрешении конфликта отказалась. Начинать военные действия против Азербайджана Ереван не намерен, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян после заседания Совета безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Artem Mikryukov / File Photo / Reuters Фото: Artem Mikryukov / File Photo / Reuters

Как эти заявления могут отразиться на имидже властей республики? Эксперт берлинского центра Фонда Карнеги (Минюст считает организацию иноагентом) Кирилл Кривошеев отмечает, что у Армении практически не осталось вариантов, чтобы повлиять на ситуацию в Нагорном Карабахе:

«У оппозиции, как в 2020 году после войны, так и сейчас, в общем-то, альтернативной платформы нет. Просто нет никакой программы, которая может спасти армянскую непризнанную государственность в Карабахе, а в противном случае все остальное не имеет смысла.

Никол Пашинян, по сути, сейчас дает понять, что некая самостоятельность региона закончилась.

И с этим ничего нельзя сделать по объективным обстоятельствам, потому что если сейчас начать войну против Азербайджана, то будет стоять риск о вторжении в Армению, в первую очередь в Сюникскую область, на юг страны. Зачем это нужно, если нет никаких шансов победить, непонятно.

Вместе с тем сообщается, что Москва была предупреждена о боевых действиях буквально за несколько минут до их начала, и это понятно. Если бы российские миротворцы попали под обстрел, было бы хуже всем. Что можно сделать за минуты? За это время можно придумать, как укрыться.

То есть Москва, российские миротворцы не рассматриваются как фактор влияния в регионе. Почему Пашинян апеллирует к Западу? Потому что считает, что он может как-то повлиять санкционно, дипломатически на Азербайджан, но вероятность этого крайне мала».

В России тем временем призвали участников конфликта вспомнить о трехсторонних договоренностях, заключенных три года назад. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы в регионе находятся в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном. Представитель Кремля не исключил и встреч на высшем уровне.

Какова может быть роль Москвы в решении конфликта? Она по-прежнему остается ключевой, полагает политолог Аркадий Дубнов:

«Скорее всего, возобновится трехсторонний процесс с участием России, и только в этом случае можно будет достигнуть мирного соглашения. Тогда возобновится и подготовка к этому соглашению, которое, между прочим, и в Баку, и в Ереване хотели бы заключить до конца этого года.

И Москва, конечно, будет в этом принимать активное участие. Обратите внимание, эта полицейская операция проходит так, чтобы ни коим образом не зацепить российских миротворцев.

Главная цель — сломить сопротивление карабахских армян, заставить их сложить оружие, потому что Азербайджан считает эту территорию своей.

Вместе с тем никакой Совбез ООН не сможет ситуацию переломить, эти призывы гроша ломаного, к сожалению, не стоят.

Единственное, чего можно ожидать — российские миротворцы попытаются взять под свой контроль карабахских военных с тем, чтобы изолировать их от столкновения с азербайджанцами».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил расширить формат переговоров по Нагорному Карабаху и призвал провести встречу представителей Москвы, Анкары, Еревана и Баку.

Впрочем, вряд ли это возможно, заметил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов:

«Я бы не переоценивал роль Турции. В 2020 году, когда случилось предыдущее обострение и Азербайджан вернул часть земель вокруг непосредственно Карабаха, Анкаре выпала роль наблюдателя за реализацией трехстороннего соглашения.

Я лично видел, как турецкие военнослужащие наблюдают с дронов за ситуацией, но они не были на земле, не были на местах, что называется, ботинок турецкого солдата там никогда не ступал.

В свою очередь, Москва всегда выступала за отказ от интернационализации этого конфликта, и, собственно, Турция туда допущена не была. Не произойдет этого и сейчас, все процессы остаются в рамках трехстороннего соглашения треугольника Москва-Баку-Ереван».

Вооруженные силы Азербайджана начали так называемую «антитеррористическую операцию» в Карабахе днем 19 сентября. Баку требует вывода армянских военных из региона. В Ереване между тем настаивают, что армии страны в непризнанной республике нет.

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Иван Хорушевский, Даниил Бабкин