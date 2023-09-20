Старейшины подали голос за спикера

Борьба за пост спикера верховного совета (ВС) Республики Хакасия набирает обороты. Члены президиума совета старейшин хакасского народа обратились к депутатам регионального парламента с призывом для сохранения межнационального согласия вновь избрать председателем представителя коренной национальности. В региональном отделении «Единой России» (РО ЕР), которое располагает квалифицированным парламентским большинством, с обращением знакомы, но не комментируют его. Ранее мандат депутата получил лидер единороссов Хакасии Сергей Сокол, который, как предполагается, будет выдвинут на пост спикера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Верховный Совет Республики Хакасия Фото: Верховный Совет Республики Хакасия

Президиум совета старейшин хакасского народа на своем заседании 18 сентября принял обращение к депутатам нового созыва ВС, избранного по итогам голосования 8–10 сентября (копия есть в распоряжении „Ъ-Сибирь“). В нем говорится о необходимости избрать на пост спикера республиканского парламента представителя коренной национальности.

«Так сложилось исторически, так сложилось по-человечески и так происходило на протяжении 30 лет. В результате поддерживались мир, порядок, спокойствие и межнациональное согласие, стабилизировалось общество, крепли узы народов и религий»,— говорится в документе. По мнению его авторов, сегодня «ни к чему ломать устоявшиеся традиции, ни к чему допускать хоть какую-то несправедливость по отношению к хакасскому народу».

Под текстом стоят подписи девяти из 15 членов президиума совета старейшин. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ один из них, бывший депутат ВС Вячеслав Тутатчиков, до шести оставшихся коллег либо не удалось дозвониться, либо они были в отъезде и пообещали подписать обращение позже, но «принципиально против содержания обращения никто не возражал».

По словам господина Тутатчикова, практика, согласно которой один из главных руководителей региона представлял коренную национальность, сложилась еще в СССР при образовании Хакасской автономной области. «Первое лицо, первый секретарь (обкома КПСС.— „Ъ“) раньше русский был, а председатель исполкома был хакас, или наоборот»,— привел он пример реализации существовавшей негласной договоренности.

С начала 1990-х годов ВС возглавлял Владимир Штыгашев. Он долгое время состоял в ЕР, но незадолго до выборов нового созыва покинул партию и примкнул к команде действующего главы республики коммуниста Валентина Коновалова. По итогам голосования 8–10 сентября он был избран в ВС по списку КПРФ.

В новом составе республиканского парламента ЕР располагает 34 местами из 50 (еще 14 — у КПРФ, два — у ЛДПР). Это обеспечивает избрание спикером кандидата от единороссов при наличии партийной дисциплины.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в конце прошлой недели Сергей Сокол, возглавлявший на выборах партсписок ЕР, заявил о сложении полномочий депутата Госдумы РФ и переходе в ВС. Это может означать его предстоящее выдвижение на пост председателя. В РО ЕР сообщили, что знакомы с содержанием обращения, но не стали его комментировать.

Сегодня хакасы составляют примерно 12% населения республики, в которой проживает 532 тыс. человек. Совет старейшин является исполнительным органом регионального общественного движения хакасского народа, избирается раз в пять лет. Последний съезд хакасского народа состоялся в 2021 году, председателем совета на второй срок остался Петр Воронин — депутат ВС от ЕР. Он избрался и в новый состав парламента. Подписи господина Воронина под текстом обращения нет .

«Совет старейшин — структура коллегиальная, выражает в идеале концентрат мнений хакасского народа. О его влиянии оценки разные, но резонанс, безусловно, от действий совета старейшин есть и был. Достаточно присмотреться к личному составу президиума этого института»,— отметил депутат предыдущего созыва ВС от КПРФ Тайир Ачитаев. При этом он отметил, что «необходимо договариваться, искать компромиссы, понимать последствия, если играешь на тонких струнках, поскольку большие пожары начинаются с искры».

Установочная сессия ВС Хакасии пройдет 22 сентября. На ней планируется избрать руководство парламента.

Валерий Лавский