Лукашенко назвал причину частых возгораний лазурных автобусов в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что возгорания автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) в Санкт-Петербурге возникали из-за неправильного технического обслуживания.

«Смотрю в СМИ — там что-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере?»,— задался риторическим вопросом глава государства в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

В ответе господин Лукашенко уточнил, что причина возгораний автобусов в Петербурге кроется в том, что «какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобуса, взяла на себя обслуживание».

Глава государства также добавил, что Беларусь может поставлять свои автобусы и в другие регионы России, но при условии, что их обслуживанием будут заниматься белорусы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный завершил приемку 98 новых автобусов Volgabus.В ближайшее время машины выйдут на маршруты города. Ранее приемка 98 единиц техники Volgabus была заморожена из-за проверки. Причиной послужили частые возгорания автобусов на улицах Петербурга.

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