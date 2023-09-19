Росприроднадзору отказали во взыскании с фирмы Галицкого ущерба окружающей среде

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Южному межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) во взыскании с ООО «Инвестстрой» ущерба, причиненного окружающей среде. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Росприроднадзор Кубани хотел взыскать 246,7 тыс. руб. с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого за ущерб, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды. При проведении сотрудниками ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу» выездного обследования на участке по улице Генерала Трошева в Краснодаре были отобраны пробы почвы для определения содержания загрязняющих веществ, поступивших в почву в результате накопления на земельном участке отходов. Было установлено превышение концентрации загрязняющих веществ: кобальта, алюминия, хрома и серы.

Росприроднадзор направлял в адрес ООО «Инвестстрой» требование о добровольном возмещении вреда, причиненного объекту окружающей среды. Поскольку обществом не произведена добровольная оплата ущерба, управление обратилось в арбитражный суд с иском.

Однако суд признал, что «экспертное заключение таковым по своему содержанию не является». Отмечается, что документ содержит информацию только о превышении содержания химических соединений в образцах почвы по сравнению с фоновыми показателями, без исследования ущерба, причиненного окружающей среде. Кроме того, ООО «Инвестстрой» оспорил доводы о причинении вреда почвам в результате складирования строительного мусора.

К отборам проб была привлечена экспертная организация ООО «РусИнтеКо». Эксперты отобрали 11 проб почвы в местах, определенных с учетом границ всех земельных участков. В итоге было установлено, что земельные участки свободны от мусора, следы загрязнения отсутствуют, химические элементы содержатся в допустимых пределах. В связи с этим суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

В марте 2023 года Арбитражный суд Краснодарского края принял от Росприроднадзора 11 исковых заявлений к ООО «Инвестстрой». Ведомство хотело взыскать с ответчика в общей сложности около 3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестстрой» принадлежит миллиардеру Сергею Галицкому. Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году с основным видом деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Выручка компании по итогам 2022 года составила 40,6 млрд руб., убытки — 7,7 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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