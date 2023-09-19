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Умер инженер и один из создателей «копейки» Дмитрий Авдесняк

Инженер Дмитрий Авдесняк умер в Москве в возрасте 85 лет, не дожив до дня рождения один день. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник.

Дмитрий Авдесняк

Дмитрий Авдесняк

Фото: Правительство Самарской области

Дмитрий Авдесняк

Фото: Правительство Самарской области

«Дмитрий Яковлевич скончался днем 18 сентября. В полицию о смерти сообщила его дочь, с которой он проживал последние годы. Елена Дмитриевна ухаживала за своим отцом. Причиной смерти стали последствия от старческих хронических заболеваний»,— сказал знакомый господина Авдесняка, пожелавший остаться анонимным. Дата прощания с инженером пока неизвестна.

Дмитрий Авдесняк был одним из конструкторов ВАЗ-2101, который также известен как «копейка». Господин Авдесняк вносил технические изменения в итальянский автомобиль Fiat 124, который стал прототипом советской легковушки. Всего с завода в Тольятти выпустили около 2,7 млн «копеек» — за годы ее выпуска (с 1970-го по 1988-й) машина стала самой популярной СССР.

К юбилею выпуска ВАЗ-2101 в Тольятти поставили спектакль «Неземная жизнь Сереги, члена гаражного кооператива». Пьеса построена на историях строителей завода АвтоВАЗ, а мечтой главного героя стал автомобиль «копейка».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Сценическая машинерия».

Петр Бузлаев

Фотогалерея

История «копейки»

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В 1966 году между советским Внешторгом и итальянской компанией Fiat было подписано соглашение о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. В его рамках был утвержден проект строительства автозавода на территории СССР в городе Тольятти, названном в честь лидера итальянских коммунистов

В 1966 году между советским Внешторгом и итальянской компанией Fiat было подписано соглашение о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. В его рамках был утвержден проект строительства автозавода на территории СССР в городе Тольятти, названном в честь лидера итальянских коммунистов

Фото: В. Соболев и А. Брянов / ТАСС

Первая модель «Жигули» ВАЗ-2101 базировалась на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил звание «Автомобиль года» в Европе

Первая модель «Жигули» ВАЗ-2101 базировалась на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил звание «Автомобиль года» в Европе

Фото: РИА Новости

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые шесть седанов ВАЗ-2101. Два из них были синего цвета, четыре — вишневого

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые шесть седанов ВАЗ-2101. Два из них были синего цвета, четыре — вишневого

Фото: РИА Новости

По итогам испытаний на советских дорогах в конструкцию лицензионного автомобиля было внесено свыше 800 конструктивных изменений, а его вес увеличился на 90 кг

По итогам испытаний на советских дорогах в конструкцию лицензионного автомобиля было внесено свыше 800 конструктивных изменений, а его вес увеличился на 90 кг

Фото: РИА Новости

Продажи новинки начались в августе 1970 года, всего с 1970 по 1988 годы завод выпустил около 4,8 млн ВАЗ-2101 и его модификаций

Продажи новинки начались в августе 1970 года, всего с 1970 по 1988 годы завод выпустил около 4,8 млн ВАЗ-2101 и его модификаций

Фото: РИА Новости

В первые годы автомобиль стоил 5150 руб. и позволить его себе могли лишь те, чьи доходы в разы отличались от средних (в начале 1970-х — около 150 руб. в месяц). Шахтеры, сталевары, бригадиры, начальники цехов или директора, получавшие от 500 до 1000 рублей в месяц вполне могли накопить и приобрести автомобиль-мечту

В первые годы автомобиль стоил 5150 руб. и позволить его себе могли лишь те, чьи доходы в разы отличались от средних (в начале 1970-х — около 150 руб. в месяц). Шахтеры, сталевары, бригадиры, начальники цехов или директора, получавшие от 500 до 1000 рублей в месяц вполне могли накопить и приобрести автомобиль-мечту

Фото: Валентин Шияновский / РИА Новости

«Жигули» задали новый стандарт советской зажиточности, относительно свободно они продавались только первые два-три года, после чего 5-6 тыс. рублей стали массово досягаемой суммой и машины превратились в дефицит 

«Жигули» задали новый стандарт советской зажиточности, относительно свободно они продавались только первые два-три года, после чего 5-6 тыс. рублей стали массово досягаемой суммой и машины превратились в дефицит 

Фото: Борис Криштул / РИА Новости

С 1971 года автомобиль также поставлялся и на экспорт. Первые партии автомобилей были отправлены в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тыс. автомобилей LADA (более трети всего годового экспорта легковых автомобилей СССР в то время)

С 1971 года автомобиль также поставлялся и на экспорт. Первые партии автомобилей были отправлены в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тыс. автомобилей LADA (более трети всего годового экспорта легковых автомобилей СССР в то время)

Фото: Виктор Углик / ТАСС

С «копейки» началось и создание вазовского спортивного подразделения. В 1971 году, впервые приняв участие в ралли «Тур Европы», проходившем на территории 14 стран, команда на ВАЗ-2101 выиграла cеребряный кубок, а спустя два года сразу два — золотой и серебряный

С «копейки» началось и создание вазовского спортивного подразделения. В 1971 году, впервые приняв участие в ралли «Тур Европы», проходившем на территории 14 стран, команда на ВАЗ-2101 выиграла cеребряный кубок, а спустя два года сразу два — золотой и серебряный

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Название «Жигули» берет начало от названия местности Жигулевские горы — возвышенности на правом берегу Волги, расположенной напротив города Тольятти. В народе ВАЗ-2101 сначала называли «единичкой», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной — «копейкой»

Название «Жигули» берет начало от названия местности Жигулевские горы — возвышенности на правом берегу Волги, расположенной напротив города Тольятти. В народе ВАЗ-2101 сначала называли «единичкой», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной — «копейкой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник-карикатурист Андрей Бильжо на акции «Автомобиль 2101 &quot;Копейка&quot; от Андрея Бильжо», проводимой по случаю 35-летия со дня схода с конвейера знаменитого автомобиля

Художник-карикатурист Андрей Бильжо на акции «Автомобиль 2101 "Копейка" от Андрея Бильжо», проводимой по случаю 35-летия со дня схода с конвейера знаменитого автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Копейка» на акции протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз автомобилей из Японии, проводившейся в Хабаровске в 2008 году

«Копейка» на акции протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз автомобилей из Японии, проводившейся в Хабаровске в 2008 году

Фото: Сергей Плотников / ИТАР-ТАСС

«Копейка» переоборудованная в роскошный лимузин

«Копейка» переоборудованная в роскошный лимузин

Фото: Barnabas Honeczy / MTI / AP

В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем»

В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Открытие памятника патрульному автомобилю ВАЗ-2101 в честь 77-летия Мурманского областного УГИБДД в 2015 году

Открытие памятника патрульному автомобилю ВАЗ-2101 в честь 77-летия Мурманского областного УГИБДД в 2015 году

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 2012 года

На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 2012 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми в стране как среди новых легковых машин, так и на вторичном рынке. По данным, Ассоциации европейского бизнеса, они занимают первое место на отечественном рынке по количеству продаж, иногда обходя иностранных конкурентов вдвое

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми в стране как среди новых легковых машин, так и на вторичном рынке. По данным, Ассоциации европейского бизнеса, они занимают первое место на отечественном рынке по количеству продаж, иногда обходя иностранных конкурентов вдвое

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

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В 1966 году между советским Внешторгом и итальянской компанией Fiat было подписано соглашение о сотрудничестве в области разработки легковых автомобилей. В его рамках был утвержден проект строительства автозавода на территории СССР в городе Тольятти, названном в честь лидера итальянских коммунистов

Фото: В. Соболев и А. Брянов / ТАСС

Первая модель «Жигули» ВАЗ-2101 базировалась на итальянском седане FIAT-124, который в 1967 году получил звание «Автомобиль года» в Европе

Фото: РИА Новости

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошли первые шесть седанов ВАЗ-2101. Два из них были синего цвета, четыре — вишневого

Фото: РИА Новости

По итогам испытаний на советских дорогах в конструкцию лицензионного автомобиля было внесено свыше 800 конструктивных изменений, а его вес увеличился на 90 кг

Фото: РИА Новости

Продажи новинки начались в августе 1970 года, всего с 1970 по 1988 годы завод выпустил около 4,8 млн ВАЗ-2101 и его модификаций

Фото: РИА Новости

В первые годы автомобиль стоил 5150 руб. и позволить его себе могли лишь те, чьи доходы в разы отличались от средних (в начале 1970-х — около 150 руб. в месяц). Шахтеры, сталевары, бригадиры, начальники цехов или директора, получавшие от 500 до 1000 рублей в месяц вполне могли накопить и приобрести автомобиль-мечту

Фото: Валентин Шияновский / РИА Новости

«Жигули» задали новый стандарт советской зажиточности, относительно свободно они продавались только первые два-три года, после чего 5-6 тыс. рублей стали массово досягаемой суммой и машины превратились в дефицит 

Фото: Борис Криштул / РИА Новости

С 1971 года автомобиль также поставлялся и на экспорт. Первые партии автомобилей были отправлены в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тыс. автомобилей LADA (более трети всего годового экспорта легковых автомобилей СССР в то время)

Фото: Виктор Углик / ТАСС

С «копейки» началось и создание вазовского спортивного подразделения. В 1971 году, впервые приняв участие в ралли «Тур Европы», проходившем на территории 14 стран, команда на ВАЗ-2101 выиграла cеребряный кубок, а спустя два года сразу два — золотой и серебряный

Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Название «Жигули» берет начало от названия местности Жигулевские горы — возвышенности на правом берегу Волги, расположенной напротив города Тольятти. В народе ВАЗ-2101 сначала называли «единичкой», а уже в конце 1980-х годов, когда модель перестала считаться престижной — «копейкой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Художник-карикатурист Андрей Бильжо на акции «Автомобиль 2101 "Копейка" от Андрея Бильжо», проводимой по случаю 35-летия со дня схода с конвейера знаменитого автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

«Копейка» на акции протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз автомобилей из Японии, проводившейся в Хабаровске в 2008 году

Фото: Сергей Плотников / ИТАР-ТАСС

«Копейка» переоборудованная в роскошный лимузин

Фото: Barnabas Honeczy / MTI / AP

В 2000 году ВАЗ-2101 был назван лучшим отечественным автомобилем XX века по результатам всероссийского опроса, проведенного журналом «За рулем»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Открытие памятника патрульному автомобилю ВАЗ-2101 в честь 77-летия Мурманского областного УГИБДД в 2015 году

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

На базе ВАЗ-2101 было создано так называемое «классическое» семейство автомобилей ВАЗ, которое находилось на конвейере до 2012 года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобили Lada остаются самыми продаваемыми в стране как среди новых легковых машин, так и на вторичном рынке. По данным, Ассоциации европейского бизнеса, они занимают первое место на отечественном рынке по количеству продаж, иногда обходя иностранных конкурентов вдвое

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

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