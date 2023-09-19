Умер инженер и один из создателей «копейки» Дмитрий Авдесняк

Инженер Дмитрий Авдесняк умер в Москве в возрасте 85 лет, не дожив до дня рождения один день. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Авдесняк

Фото: Правительство Самарской области Дмитрий Авдесняк

Фото: Правительство Самарской области

«Дмитрий Яковлевич скончался днем 18 сентября. В полицию о смерти сообщила его дочь, с которой он проживал последние годы. Елена Дмитриевна ухаживала за своим отцом. Причиной смерти стали последствия от старческих хронических заболеваний»,— сказал знакомый господина Авдесняка, пожелавший остаться анонимным. Дата прощания с инженером пока неизвестна.

Дмитрий Авдесняк был одним из конструкторов ВАЗ-2101, который также известен как «копейка». Господин Авдесняк вносил технические изменения в итальянский автомобиль Fiat 124, который стал прототипом советской легковушки. Всего с завода в Тольятти выпустили около 2,7 млн «копеек» — за годы ее выпуска (с 1970-го по 1988-й) машина стала самой популярной СССР.

К юбилею выпуска ВАЗ-2101 в Тольятти поставили спектакль «Неземная жизнь Сереги, члена гаражного кооператива». Пьеса построена на историях строителей завода АвтоВАЗ, а мечтой главного героя стал автомобиль «копейка».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Сценическая машинерия».

Петр Бузлаев