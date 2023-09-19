Записи FTC раскрыли информацию о будущих консолях Xbox до 2028 года

Американская корпорация Microsoft собирается выпустить обновленную версию Xbox Series X в 2024 году, а в 2028 году — консоль нового поколения. Об этом стало известно из материалов Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая в рамках суда пытается наложить на Microsoft запрет на приобретение Activision Blizzard.

Согласно раскрытым данным, в 2024 году появится новая цилиндрическая версия Xbox Series X без дисковода. Она получит поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также улучшенный 6-нм чип. Мощность блока питания будет понижена на 15%, стартовая цена начнется от $499. В консоли будет SSD-накопитель на 2 ТБ (против нынешнего на 1 ТБ), порт USB Type-C с возможностью подачи питания, а также обновленный контроллер.

Новый геймпад под рабочим названием Sebille будет обладать акселерометром, считывающим изменение его положения в пространстве, а также тихими джойстиками и кнопками, в нем появится аккумулятор и возможность выхода из спящего режима в тот момент, когда пользователь возьмет его в руки.

Также Microsoft собирается в 2028 году выпустить новое поколение Xbox: консоль станет гибридной с возможностью одновременного запуска игр как с консоли, так и из облака. Будет несколько версий новой Xbox с разным железом, однако в компании рассчитывают, что как минимум одна модель сможет обрабатывать данные одновременно с пользовательского устройства и платформы xCloud, а цена такой версии устройства может быть ниже $99. Разработку новой консоли собираются начать в 2024 году.

Евгений Федуненко