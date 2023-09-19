«Посредником может стать Вашингтон, почему бы и нет?»

Запад призывает к деэскалации в Нагорном Карабахе. Премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Париж инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Кремль, в свою очередь, выразил глубокую обеспокоенность в связи с происходящими событиями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Армению таким образом подталкивают к скорейшему заключению мирного договора с Азербайджаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Это было ожидаемо. Свидетельство тому — события последних дней, обстановка планомерно накалялась. Многочисленные источники сообщали о переброске азербайджанских войск в район Нагорного Карабаха. И вот зазвучали знакомые фразы: Баку проводит антитеррористические мероприятия локального характера, мирному населению опасаться нечего. Премьер Никол Пашинян апеллирует к России и ООН, дабы все остановить.

Всем давно все ясно: единственный выход из ситуации — подписать с соседом мирный договор. Армения теряет Карабах, который, к слову, был формально независимой республикой и в ее состав не входил, зато получает возможность перехода к полноценной мирной жизни. Это включает в себя модернизацию экономики, инвестиции и выход на мировые рынки, в том числе в результате участия в новых транспортных коридорах через территорию Азербайджана и Турции.

Россия всячески дает понять, что Пашинян сжег мосты — пошел на поклон к Западу, начал заигрывать с Киевом. Какой он в таком случае союзник?

Очень удобная позиция: сам виноват — сам и выпутывайся. Выбрал не ту сторону — пусть Америка и ЕС тебе теперь помогают.

При этом изначально было понятно, что Москва не может физически вмешаться. Зато всегда готова выступить посредником при заключении указанного выше договора и стяжать лавры миротворца. Бывшие партнеры все провалили, а у нас получилось. Правда, теоретически Пашиняна могут свергнуть, а новое правительство начнет полномасштабную войну. Но, опять же, Кремль к этому не призывал и ответственности за последствия не несет.

Теперь относительно того, останется или нет Армения под российским влиянием, и находилась ли она под ним в принципе. В РФ считают, что никуда она не денется. Вопрос этот спорный. Особенно если мирный договор все-таки будет заключен. Тогда союзник не совсем, получается, и нужен, равно как и многочисленные интеграционные организации, например, ОДКБ.

И абсолютно неважно, останется Пашинян у власти или нет. Есть очень большие сомнения, что на место нынешнего премьера придет откровенно пророссийский политик. А вот продолжать считать Россию во всем виноватой — это, может быть, и выход для нынешнего руководства республики.

Между тем так и непонятно, Баку вообще предупредил российского партнера о своих действиях или не счел нужным этого делать. Администрация президента Ильхама Алиева говорит, что предупредил. Однако в Москве отвечают, что ничего такого не было. Но все равно брови грозно не хмурят — максимум испытывают чувство тревоги и обеспокоенности. Притом что миротворцам нашим, похоже, ничего и не угрожает.

Кто точно выигрывает в результате происходящих событий, так это Реджеп Тайип Эрдоган. Влияние Турции на Южном Кавказе все больше усиливается, и кажется, что одним этим регионом в перспективе оно не ограничится. Может быть, не сразу, но со временем точно. Ну и, наконец, посредником может стать Вашингтон, почему бы и нет? По крайней мере, такой вариант исключать нельзя.

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