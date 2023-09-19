В ХМАО стрелявший из окна подросток ранил 19-летнего парня

Следователи Нефтеюганска возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя, который стрелял из окна балкона жилого дома и попал в 19-летнего юношу. Подросток подозревается в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 17 сентября. Подозреваемый сделал несколько выстрелов из окна балкона из пневматического пистолета. Во время стрельбы он ранил проходящего по улице 19-летнего молодого человека.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Пневматический пистолет изъяли и приобщили к материалам уголовного дела.

Напомним, накануне в Екатеринбурге 15-летний подросток случайно выстрелил в голову своему другу из пневматического пистолета. Жизни и здоровью пострадавшего мальчика ничто не угрожает, ему оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас следователи проводят проверку.

Полина Хабарова

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