Определены подрядчики для аренды шести рекламных конструкций в Орле и Мценске

Подведены итоги двух аукционов на право аренды пяти рекламных конструкций в Орле и трех — в Мценске. Торги по двум билбордам в Мценске признаны несостоявшимися из-за отсутствия желающих эксплуатировать конструкции. Остальные шесть контрактов поделили между собой два подрядчика. Об этом сообщается на информационном портале региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На первом аукционе разыгрывалось право на установку и пятилетнее пользование пятью «сити-форматами в комплексе с остановочным павильоном». Все они должны быть расположены в Орле: у домов №21, 34 и 67 на улице Московской, у дома №2д на улице Герцена и у дома №4 на площади Мира. Начальная цена контракта на каждый объект составляла 25,3 тыс. руб. Индивидуальный предприниматель Владимир Воронков предложил за годовое пользование конструкциями от 101 тыс. до 181,9 тыс. руб. Общая сумма контрактов составляет 666,9 тыс. руб.

По данным Rusprofile.ru, господин Воронков был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Орловской области в 2015 году. Основным видом его деятельности указана работа рекламных агентств. В 2016 году он арендовал рекламную конструкцию на улице Максима Горького,4 в Орле. Для этого был заключен контракт с ликвидированным на сегодня АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» на 260 тыс. руб.

Второй аукцион признан не состоявшимся по всем лотам. Билборды в Мценске на улице Караулова Гора и на улице Болховской никто не захотел арендовать в течение пяти лет, а на обслуживание конструкции в микрорайоне Коммаш на тот же срок заявился только один участник — ООО «МРК». С компанией был заключен контракт по начальной цене в 51,5 тыс. руб. По данным Rusprofile.ru, в России зарегистрировано 129 действующих юрлиц с таким названием. Какое из них будет эксплуатировать билборд в Мценске, на информационном портале Орловской области не уточняется.

О том, почему участники рынка наружной рекламы в Воронеже просили оградить их от единого оператора, читайте в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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