Орловские власти объявили поиск подрядчика на монтаж восьми рекламных конструкций

Департамент госимущества и земельных отношений Орловской области ищет подрядчика для установки пяти рекламных конструкций в Орле и трех — в Мценске. Общая сумма начальных цен контрактов — 281 тыс. руб. Это стоимость годовой работы с конструкциями. Информация об этом появилась на информационном портале региона.

На первом аукционе будет разыгрываться право на установку и пятилетнее пользование пятью «сити-форматами в комплексе с остановочным павильоном». Все они должны быть расположены в Орле: у домов №21, 34 и 67 на улице Московской, у дома №2д на улице Герцена и у дома №4 на площади Мира. Начальная цена контракта на каждый объект составляет 25,3 тыс. руб.

На втором аукционе планируется выбрать подрядчика для монтажа и пятилетней эксплуатации трех билбордов в Мценске: в микрорайоне Коммаш, на улице Караулова Гора и на улице Болховской. Начальная цена контракта на каждую конструкцию составляет 51,5 тыс. руб.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 5-7 сентября, итоги будут подведены 13-15 сентября.

В марте этого года стало известно, что Орловская область продлила 209 договоров на пользование рекламными конструкциями.

О том, почему участники рынка наружной рекламы в Воронеже просили оградить их от единого оператора, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Оу, щит».

Алина Морозова

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