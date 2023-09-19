На комбинате «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева уничтожат продукцию из-за АЧС

Собственник принял решение об уничтожении сырья и продукции, произведенной на на мясокомбинате АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева в Выселковском районе Кубани после обнаружения в пробах инфекции африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

Инфекция была выявлена в пробах материала, отобранного от продукции из свинины. На территории предприятия введен карантин.

Напомним, ранее очаги АЧС были выявлена в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани были локализованы вспышки заболевания африканской чумой свиней (владельцы ферм – компании «Импульс», «Новосергиевское» и «Агрокомплекс им. Н. Ткачева»).

Анастасия Назарова