На Кубани выявлен новый очаг африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) выявлена в Калининском районе Краснодарского края на территории свиноводческого комплекса «Делимит», принадлежащего АО «Кубанский бекон», сообщает оперативный штаб региона. Мегаферма «Делимит» рассчитана на 40 тыс. свиней, актуальных данных о количестве содержащихся там животных оперштаб не приводит.

На предприятии «Делимит» введен карантин, вокруг фермы организована работа шести круглосуточных контрольно-пропускных постов, оборудованных дезинфицирующими барьерами. АО «Кубанский бекон» приобрело ферму в Калининском районе в 2016 году, предыдущий владелец предприятия, ООО «Делимит», обанкротился после вспышки АЧС. Бенефициаром «Кубанского бекона» является холдинг «Агрокомплекс им. Н. Ткачева».

Ранее в Кущевском, Брюховецком и Крыловском районах Кубани были локализованы вспышки заболевания африканской чумой свиней (владельцы ферм – компании «Импульс», «Новосергиевское» и «Агрокомплекс им. Н. Ткачева»). В Кущевском районе в свиных субпродуктах был выявлен генетический материал вируса АЧС, потенциально опасная мясная продукция в количестве 78 т будет уничтожена.

Анна Перова, Краснодар