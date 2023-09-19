За переименование Ростова собрали 11 тысяч подписей

В Ярославской области за переименование Ростова в Ростов Великий собрали 11 тыс. подписей. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Всего в поддержку переименования планируется собрать не менее 12,5 тыс. подписей до конца сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общественное движение «За Ростов Великий!» собирает подписи подписей за переименование Ростова. Сбор начали месяц назад, 10 августа. Его проводят в магазинах, торговых центрах, на рынке, в театре и на стадионе.

«Я от души благодарю всех, кто нашел время и возможность выразить свое мнение по этому вопросу. И приглашаю тех, кто еще не принял участие в опросе, обязательно сделать это. В городе работают четыре стационарные точки, где любой ростовец в возрасте от 14 лет имеет шанс вписать свое имя в историю Ростова Великого»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор отметил, что в Ростове благоустраивают территории, ремонтируют дороги и прокладывают канализацию в исторической части города. 18 сентября группа «Губернаторского контроля» посетила значимые объекты города и доложила главе о работах.

«Мы очень пристально следим за изменениями в Ростове. Его жители должны видеть, ощущать положительные перемены. Даже если кто-то сомневается в том, что Ростов – великий, наша задача доказать, что это великое заблуждение! Потенциал Ростова велик и с точки зрения человеческого капитала, и с туристической, инвестиционной, и, конечно, культурной точек зрения»,— подчеркнул Михаил Евраев.

После сбора подписей за переименование и опроса общественная палата обратится в Ярославскую облдуму. Дума после консультаций с губернатором, региональной общественной палатой и рядом ведомств разработает федеральный законопроект. Его направят в Госдуму России. Если она примет закон, после утверждения Советом федерации он направится на подпись к президенту. Подробнее о процессе переименования старейшего города региона в материале «Ъ-Ярославль» — «Ростов захотел величия».

Алла Чижова