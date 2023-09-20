ChatGPT ставит диагнозы не хуже дежурного врача

Если врач и ChatGPT, программа искусственного интеллекта, получают одинаковую информацию о пациенте в неотложном состоянии, качество диагностики у них получается тоже одинаковое. К такому выводу пришли ученые, использовавшие ChatGPT в больнице имени Йеруна Боша в нидерландском городе Неймеген.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ведущий автор исследования Стееф Курстьенс был удивлен такой компетентностью искусственного интеллекта и предположил: «Раз их диагностические способности сопоставимы, почему бы не дать ChatGPT в помощь врачам, чтобы ускорить и облегчить их работу? В работе с экстренными пациентами каждая минута дорога!»

Убедиться в таланте искусственного интеллекта удалось таким образом: каждый день команда из двух дежурных врачей делилась с машиной данными осмотра больных, их анализами и результатами исследований. Всего таких больных было тридцать человек, эксперимент проводился в марте прошлого года. Ученые подчеркивают, что, хотя больные были реальными, эксперимент проводился уже после того, как им была оказана вся необходимая помощь.

Версий ChatGPT было тоже две: одна из свободного доступа, другая — по подписке. Результаты таковы: врачи поставили верные диагнозы в 87% случаев (26 больным), подписная версия искусственного интеллекта — тоже в 87% случаев, а версия, находящаяся в свободном доступе,— в 97% случаев (29 больным).

По мнению Курстьенса, результаты эксперимента однозначно говорят о том, чтобы рекомендовать использовать ChatGPT в медицинских целях.

Идея сделать такую работу возникла у ученых, когда они подслушали диалог врачей неотложной помощи. Они жаловались на трудности с точной диагностикой: состояние больных оставляло слишком мало времени на проверку диагностических гипотез.

Врачи уже сейчас получают большую поддержку от разных компьютерных программ: статистических, скоринговых, скрининговых. Искусственный интеллект может поднять это сотрудничество на новую высоту. Особенно если создть специальную программу с «медицинским образованием».

Сейчас очень много, слишком много медицинской информации, врачи просто не успевают все прочитать. ChatGPT читает и накапливает информацию гораздо быстрее самого любознательного врача и можно просто воспользоваться этой функцией машины, уверен Курстьенс.

Единственное сомнение состоит в том, что экстренные пациенты довольно часто преувеличивают тяжесть своего состояния, и в таком случае есть риск, что ChatGPT будет гипердиагностом. Но никто и не предлагает, чтобы машина ставила окончательный диагноз — она может только подсказывать что-то.

И еще очень важно, что искусственный интеллект может снять с врачей самую муторную часть их работы — заполнение бесконечного количества разных документов.

По материалам статьи.

Ольга Грибова